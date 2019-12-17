Нацпроекты

До конца 2021 года в городе Карабулак Ингушетии рекультивируют свалку и реконструируют пруд

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В рамках нацпроекта «Экология» власти города Карабулака Ингушетии до конца 2021 года намерены рекультивировать городскую свалку и реконструировать пруд.

Об этом на совещании по социально-экономическому развитию города под председательством полпреда Президента России в СКФО Александра Матовникова и Главы региона Махмуд-Али Калиматова, сообщил и. о. мэра города Магомед-Башир Осканов.

«В целях улучшения условий проживания населения и формирования комфортной экологической среды в рамках нацпроекта «Экология» в Карабулаке запланирована рекультивация городской свалки, площадью около 15 га, и реконструкция городского пруда, площадью более 14 га. Срок реализации проекта — 2020-2021 годы, общий объем финансирования мероприятий составит более 400 млн рублей», — сказал Осканов.

По его словам, в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году в Карабулаке также будет построен центр культурного развития.

«В 2021 году на территории города планируется в рамках нацпроекта «Культура» строительство центра культурного развития. Под строительство объекта уже отведен земельный участок, стоимость объекта составит более 120 млн рублей», — сказал докладчик, добавив также, что на 2020 год в бюджете города прогнозируются средства на благоустройство, освещение, озеленение и улучшение дорожного хозяйства города.

Отметим, что нацпроект «Экология» разработан в рамках реализации майского указа Президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе «Чистая страна». На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 млрд рублей.

Нацпроект «Культура» разработан для реализации президентского указа о национальных целях и стратегических задачах развития России до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.

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