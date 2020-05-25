Туризм

До 50 тыс. туристов ожидают в Ингушетии в этом году после пандемии

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Власти Ингушетии рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса регион посетят до 50 тысяч туристов, благодаря развитию нескольких видов туризма, сообщил СМИ руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

«Несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в наши надежды и планы, мы ожидаем до 50 тысяч туристов в этом году. Проведем ряд республиканских и окружных мероприятий до конца года», — сказал он.

По его словам, комитет намерен бросить все силы на развитие нескольких видов туризма и разработку туристических маршрутов выходного дня.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии, после окончания пандемии, будет повторно проведен массовый забег и восхождение на Столовую гору с привлечением жителей регионов СКФО. Также в республике намерены организовать северокавказский фотофестиваль для увеличения потока туристов.

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