До 50 тыс. туристов ожидают в Ингушетии в этом году после пандемии

«Несмотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в наши надежды и планы, мы ожидаем до 50 тысяч туристов в этом году. Проведем ряд республиканских и окружных мероприятий до конца года», — сказал он.

По его словам, комитет намерен бросить все силы на развитие нескольких видов туризма и разработку туристических маршрутов выходного дня.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии, после окончания пандемии, будет повторно проведен массовый забег и восхождение на Столовую гору с привлечением жителей регионов СКФО. Также в республике намерены организовать северокавказский фотофестиваль для увеличения потока туристов.