До 2024 года в Ингушетии построят более 70 социальных объектов

«Земли выбирайте не где-нибудь на окраине, чтобы потом до школ и больниц было не добраться, а в хороших местах, где либо уже налажена сопутствующая инфраструктура, либо будет к моменту открытия объекта», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

На совещании при участии членов республиканского кабинета министров и представителей строительных организаций были детально изучены текущие показатели исполнения майского указа Президента России, определены возможные риски и меры их предотвращения, а также озвучен план работы исполнителей и ответственных ведомств на 2020 год.

Уже достигнутые к настоящему времени показатели, установленные для республики на первый год исполнения майского указа, варьируются от 70% до 100%, ожидаемое кассовое исполнение на конец текущего года составляет порядка 5,3 миллиарда рублей.

Как сообщил начальник управления проектной деятельности администрации Главы и правительства региона Бекхан Мальсагов, годовые объемы реализации нацпроектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Культура» достигнуты досрочно.

В то же время Мальсагов отметил, что управлением принимаются меры для того, чтобы минимизировать риски недостижения отдельных целевых показателей в будущем, ведется тесное взаимодействие с федеральными ведомствами. Так, несмотря на большие объемы жилищного строительства и высокие результаты по благоустройству общественных территорий, достижение установленных годовых объемов не представляется возможным ввиду отсутствия возможностей и потребностей.

«По вводу жилья нам установлена цифра в 344 тыс. кв. м. Данные показатели рассчитаны на основании статистики последних лет, в течение которых действовал ряд масштабных программ, в том числе в рамках реализации мер по социально-экономическому развитию региона в 2010-2016 гг., переселения из оползневой зоны и других. Однако сейчас темпы строительства по объективным причинам снизились значительно. Мы уже обратились в Минстрой России с просьбой пересмотреть параметры для республики», — пояснил руководитель проектного офиса.

Как рассказал вице-премьер Тимур Фаттахов, с подобным риском недостижения показателей жилищного нацпроекта столкнулось большинство субъектов. «Как было озвучено в ходе селекторного совещания, проведенного федеральным Министерством строительства, результатов достигли только 10 субъектов из 85, потому что с 2016 года прекращено строительство жилья за счет федеральных средств. В связи с этим было решено, что принципиальным при исполнении проекта является то, чтобы показатели региона не снизились относительно результатов 2018 года. В дальнейшем они могут быть скорректированы», — отметил он.

Напомним, Ингушетия участвует в 50 проектах из 67 федеральных в составе 12 нацпроектов. Их реализация позволит региону решить ряд приоритетных задач в сфере здравоохранения, образования, культуры, экологии, жилищного строительства, малого и среднего предпринимательства.