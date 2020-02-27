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До 100 специалистов в сфере культуры из Ингушетии пройдут курсы повышения квалификации в 2020 году

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До 100 специалистов в сфере культуры из Ингушетии пройдут курсы повышения квалификации в текущем году. Занятия, в рамках нацпроекта «Культура», будут проходить в одном из регионов России, сообщил ТАСС замминистра культуры республики Рустам Таркоев.

«Мы ждем, пока Минкультуры Российской Федерации выделит нам квоту, каждый год федеральное ведомство заключает соглашения и обозначает регион проведения курсов. В выбранный регион прибудут педагоги, которые и будут обучать специалистов в сфере культуры. В этом году от Ингушетии повысить свою квалификацию смогут до 100 специалистов, это, к примеру, музейные работники, экскурсоводы, методисты из учреждений культуры», — сказал Таркоев.

По его словам, курсы повышения квалификации проводятся в рамках федерального проекта «Творческие люди».

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Всего на его реализацию до 2024 года из бюджета планируется выделить 113,5 миллиарда рублей.

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