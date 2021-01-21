«Дни Медиалогистики» MSK-IX пройдут онлайн 17-18 февраля

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Конференция «Дни Медиалогистики» о бизнесе на стыке медиа и телеком-индустрий пройдет 17-18 февраля 2021 года в безопасном онлайн-формате.

«Медиалогистика» сегодня — это одна из платформ MSK-IX, набравшая за четыре года существенные обороты и активно развивающая российский и иностранный контент. ТВ-операторам теперь проще делать широкие портфолио из телеканалов, что отражается на их же привлекательности.

Программа «Дней Медиалогистики» включает доклады, интервью и дискуссии с участием представителей зарубежных и российских медиахолдингов, национальных и региональных операторов, производителей и дистрибуторов контента.

Лейтмотив конференции — трансформация медиа и телеком-экосистем. Спикеры поделятся реальным опытом запуска медиапроектов внутри телеком-компаний, интернет-сервисов на базе спутниковых операторов, инновационных digital-направлений в медиахолдингах.

В рамках программы состоится контент-шоу с премьерами новых телеканалов и других медиабрендов, обмен опытом производства и монетизации контента в эпоху пандемии, практические воркшопы: как запустить новый телеканал, как снизить затраты на производство и доставку, как организовать зарубежную дистрибуцию российского телеканала.

Организатор конференции, компания MSK-IX, с 2005 года проводит «Пиринговый форум» peering-forum. ru, собирая ежегодно до 900 участников телеком-сообщества. Идея провести отдельное мероприятие «Дни Медиалогистики» для медиа/телеком-аудитории возникла в связи с переносом на лето профильной выставки CSTB, чтобы утолить потребность в профессиональном общении для тех, кто привык это делать в феврале.

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