Образование

Для закупки средств дезинфекции в школы Ингушетии выделят средства из регионального бюджета

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В республике к началу нового учебного года в образовательные учреждения республики за счет регионального бюджета закупят средства дезинфекции (приборы обеззараживания воздуха), сообщили газете «Ингушетия» в Минобразования и науки региона.

«В числе многочисленных требований Роспотребнадзора к началу учебного года в школах — обеспечение дезинфекции классов с использованием приборов для обеззараживания воздуха. Антисептические средства, бесконтактные термометры, средства для обеззараживания воздуха и средства индивидуальной защиты будут закуплены к началу учебного года за счет средств из регионального бюджета», — сказал собеседник газеты.

Также, по его словам, родители и педагоги не обязаны сдавать денежные средства для этих целей.

«В последнее время в адрес министра образования и науки Ингушетии Эсет Боковой поступают жалобы от родителей о том, что их принуждают сдавать деньги для приобретения дезинфицирующих средств. Отмечу, что ни родители, ни педагоги не обязаны сдавать деньги на приобретение данных средств», — добавили в Минобразования.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что новый учебный год начнется в регионе в штатном режиме с обеспечением организации полноценного образовательного процесса. В учреждениях будут соблюдены все необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности: масочный режим, социальное дистанцирование и использование антисептических средств при дезинфекции рабочих поверхностей.

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