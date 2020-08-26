Для строительства качественных дорог в рамках нацпроекта Ингушетии могут перекинуть средства с 2021-2024 годов

В частности, Калиматов сообщил, что регион готов строить дороги ускоренным темпами. На что Хуснуллин сказал, что, если республика готова взять на себя повышенные обязательства, то правительство России рассмотрит возможность ускорить финансирование этой программы путем перекидки средств с 2021-2014 годов.

«На сегодняшний день регион находится в тройке лидеров по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», если вы подготовите проектно-сметную документацию, то мы будем готовы рассматривать вопрос передвижки средств с будущих годов», — цитирует заместителя председателя правительства России пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Такая же возможность может быть рассмотрена и при реализации программы «Чистая вода». Вице-премьер также подчеркнул, что республике нужно уделять повышенное внимание темпам ввода жилья.

Напомним, Ингушетия вошла в тройку субъектов России, где в 2020 году досрочно завершили дорожные работы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Участие в нацпроекте позволяет увеличить долю региональных трасс региона в нормативе до 75,8% (сейчас — 70,4%), а дорожной сети городской агломерации — до 85% (сейчас — 56,2%).

До 2024 года в республике планируется реконструировать, отремонтировать более 98 км автомобильных дорог (в том числе вне границы агломерации), из них 52,5 км региональных трасс и 45,6 км дорожной сети местного значения.