Для спортивного клуба «Сурхо» приобрели новый инвентарь

Свидетелями этого приятного события стали заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев и начальник отдела развития видов спорта и подготовки резерва Минспорта РИ Тимур Дзортов, которые побывали в клубе.

«О хороших делах хочется говорить! Мы очень рады, что есть люди, которым не безразлична судьба подрастающего поколения, они помогают и поддерживают наших детей в их начинаниях, тем самым показывая хороший пример остальным», — поделилась с газетой «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Из клуба «Сурхо» в сельском поселении Сурхахи вышло немало прославленных спортсменов по многим видам спортивных единоборств (Манкиев, Хучбаров и многие другие).