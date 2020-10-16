Благотворительность

Для спортивного клуба «Сурхо» приобрели новый инвентарь

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Благодаря усилиям одного из неравнодушных благотворителей республики Мустафы Барахоева в спортивный клуб «Сурхо» куплен новый инвентарь.

Свидетелями этого приятного события стали заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мошхоев и начальник отдела развития видов спорта и подготовки резерва Минспорта РИ Тимур Дзортов, которые побывали в клубе.

«О хороших делах хочется говорить! Мы очень рады, что есть люди, которым не безразлична судьба подрастающего поколения, они помогают и поддерживают наших детей в их начинаниях, тем самым показывая хороший пример остальным», — поделилась с газетой «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Из клуба «Сурхо» в сельском поселении Сурхахи вышло немало прославленных спортсменов по многим видам спортивных единоборств (Манкиев, Хучбаров и многие другие).

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