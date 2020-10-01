«По самым минимальным подсчетам для решения проблемы с питьевой водой надо вкладывать в республику порядка 7 млрд рублей в течение 7-10 лет. Но если не обновить водоотводы, сети, не сделать очистные сооружения — проблема не решится», — заявил Калиматов в интервью «Интерфаксу».

По данным Главы Ингушетии, 70% сетей в республике не просто изношены, а дырявые. Устарели водозаборы и скважины. При поддержке национального фонда развития республики, инициатором создания которого является Калиматов, были закуплены и установлены 13 глубинных погружных насосов и один центробежный насос для водозаборов.

Кроме того, выделены средства из резервного фонда Главы республики на закупку еще трех центробежных насосов.

«Но, вы понимаете, мы сделали насосы — давление в трубах увеличилось, а сети ветхие, не выдержали и начали течь», — сказал руководитель республики.

По его словам, для решения этих задач специалисты предлагают построить новый водозабор на горной реке Асса.

«Если будет выделено финансирование, будет проведено изучение этого вопроса, геологические и геологоразведочные работы, то, возможно, специалисты придут к выводу, что водозабор необходимо строить не на реке Асса, а, скажем, на реке Армхи или Сунже», — добавил Калиматов.

Глава республики считает, что проблема обеспечения жителей республики питьевой водой должна решаться комплексно. Потребуются очистные сооружения, нормальные коммуникации и полигоны твердых и жидких бытовых отходов. Необходимо решить все эти вопросы и при этом не навредить уникальной природе Ингушетии.

«Без федеральной помощи не обойтись. У республики нет ни средств, ни возможностей для разрешения сложившейся непростой ситуации», — отметил Калиматов.