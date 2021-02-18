Для признания семьи малоимущей предлагается учитывать и расходы на оплату жилищного кредита

Для этого в Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» предлагается внести поправки об учете расходов по выплатам по кредитному договору на приобретение или строительство единственного пригодного для постоянного проживания такой семьи жилого помещения, соответствующего установленным критериям, в расчете среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и оказании такой семье государственной социальной помощи.

Среднедушевой доход семьи при этом следует рассчитывать путем вычитания из одной трети суммы доходов всех членов семьи за расчетный период одной трети суммы расходов на погашение кредита на приобретение или строительство единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения за тот же период и деления полученной разницы на число членов семьи.

Автор законопроекта депутат Госдумы Олег Лебедев в пояснительной записке к законопроекту указал, что часто за счет кредитных средств семьей приобретается единственное пригодное для проживания жилое помещение, а платежи по данному кредиту приводят к снижению семейного дохода до уровня менее величины прожиточного минимума. При этом на какие-либо меры социальной поддержки такие семьи рассчитывать не могут. Предлагаемая инициатива позволит рассчитывать среднедушевой доход семьи с учетом расходов на выплаты по жилищным кредитам, чтобы признать такую семью малоимущей и предоставлять ей соответствующую социальную помощь. Такой расчет подлежит применению только если приобретенное жилое помещение для семьи является единственным пригодным для проживания, и соблюдены критерии, установленные Правительством РФ (например, отсутствие сведений о злоупотреблении правом приобретения жилья).

По мнению парламентария, принятие законопроекта обеспечит повышение эффективности и справедливости системы социальной помощи населению и развитие реализации, поставленной Президентом РФ задачи — выстраивать долгосрочную политику поддержки семьи исходя из конкретных жизненных ситуаций и трудностей.