Коронавирус

Для помощи в борьбе с коронавирусом в Ингушетию прибыла новая бригада врачей из Москвы

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В Ингушетию прибыла новая бригада медиков из Москвы для оказания помощи населению и врачам республики в борьбе с коронавирусом. Они будут две недели работать в медучреждениях региона, сообщила журналистам министр здравоохранения республики Зарема Льянова.

«К нам прибыла новая группа московских врачей, которая также в течение двух недель будет находиться в республике, цель визита — оказание консультативной, методической и практической помощи нашим медикам и тем больницам, которые работают в условиях коронавирусной инфекции. Приступит группа к работе уже сегодня, первый пункт — Ингушская республиканская клиническая больница. В целом эпидситуация в республике идет на спад, в больницах меньше пациентов, меньше уровень выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией», — сказала Льянова.

Ранее Президент России Владимир Путин попросил мэра Москвы Сергея Собянина направить в регионы, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусом, бригады московских медработников, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования.

28 мая в Ингушетию прибыла первая группа врачей из Москвы, которая в течение двух недель осмотрела и проконсультировала более 250 пациентов с коронавирусом. Также московские врачи провели онлайн семинары для ингушских медиков по различным направлениям.

Отметим, что по данным оперштаба региона, в Ингушетии фиксируется снижение заболеваемости, за последние сутки в регионе зафиксировано 36 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 474 человека, из них 202 госпитализировано. В тяжелом состоянии в реанимации находится 21 человек, из них пять пациентов — на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 63 человека, выздоровели 1 683.

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