Для поддержки хлебопеков Ингушетии будет направлено около 6 млн рублей

На осуществление компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, Ингушетия получит 5851,3 тыс. рублей.

Отмечается, что в конце декабря прошлого года было принято решение, что 2,9 млрд рублей из 4,7 млрд пойдет на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям. Довести средства до получателей поручено Минсельхозу страны.

Утвержденное Мишустиным распоряжение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению Президента России Владимира Путина. Ранее глава государства указал, что необходимо своевременно реагировать на удорожание базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, правительство повысило пошлины на ряд сельскохозяйственных товаров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, рапс, утвердило правила поддержки мукомолов и хлебопеков, обеспечило заключение специальных соглашений о стабилизации цен между участниками рынка и регуляторами.

Для оперативного реагирования на ситуацию была также создана рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова, говорится в релизе.