Для педагогов дошкольного и общего образования Ингушетии будет проведён онлайн-марафон
С 15 по 19 февраля текущего года дирекция Всероссийского форума «Педагоги России: инновации в образовании» проводит для педагогов дошкольного и общего образования бесплатный онлайн Google-марафон.
На марафоне педагоги научатся пользоваться всеми инструментами Google: создавать документы для совместной работы, за несколько минут создавать стильные презентации.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, также они научатся проводить различные опросы и тесты с обратной связью и вести статистику и аналитику. Подробное расписание онлайн-марафона опубликовано на сайте образовательного ведомства региона.