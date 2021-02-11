Для педагогов дошкольного и общего образования Ингушетии будет проведён онлайн-марафон

На марафоне педагоги научатся пользоваться всеми инструментами Google: создавать документы для совместной работы, за несколько минут создавать стильные презентации.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, также они научатся проводить различные опросы и тесты с обратной связью и вести статистику и аналитику. Подробное расписание онлайн-марафона опубликовано на сайте образовательного ведомства региона.