Для обслуживания пациентов на дому власти Ингушетии выделили медикам 23 автомобиля

«Для повышения мобильности и безопасности медработников в период пандемии премьером Ингушетии Владимиром Сластениным было дано поручение о выделении дополнительных транспортных средств. Так, для оперативного обслуживания пациентов на дому больницам и поликлиникам всех районов республики выделены 23 легковые машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде медучреждений Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов это позволило снизить увеличившуюся в последнее время нагрузку на бригады медперсонала.

«Наши врачи посещают заразившихся коронавирусом, тех, кто контактировал с инфицированными, людей с признаками заболеваний. Соответственно, количество вызовов и выездов значительно выросло. Поэтому сегодня мы должны предпринять все необходимые меры для поддержки медперсонала», — цитирует Сластенина ТАСС.