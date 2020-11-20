Коронавирус

Для обслуживания пациентов на дому власти Ингушетии выделили медикам 23 автомобиля

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Власти Ингушетии выделили медикам 23 легковых автомобиля для обслуживания пациентов, в том числе с Covid-19, на дому, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

«Для повышения мобильности и безопасности медработников в период пандемии премьером Ингушетии Владимиром Сластениным было дано поручение о выделении дополнительных транспортных средств. Так, для оперативного обслуживания пациентов на дому больницам и поликлиникам всех районов республики выделены 23 легковые машины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ряде медучреждений Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов это позволило снизить увеличившуюся в последнее время нагрузку на бригады медперсонала.

«Наши врачи посещают заразившихся коронавирусом, тех, кто контактировал с инфицированными, людей с признаками заболеваний. Соответственно, количество вызовов и выездов значительно выросло. Поэтому сегодня мы должны предпринять все необходимые меры для поддержки медперсонала», — цитирует Сластенина ТАСС.

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