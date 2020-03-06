Для мониторинга ситуации с коронавирусной инфекцией в Ингушетии создан оперативный штаб

«Создан оперативный штаб, в задачу которого входит постоянный мониторинг ситуации и незамедлительное принятие необходимых решений. Мы должны быть готовы к любому развитию событий», — отметил Сластенин на совещании в Магасе.

Между тем руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону Борис Комурзоев подробно проинформировал об организации мер профилактики. Он сообщил, что общее число заболевших в мире по состоянию на 5 марта текущего года составляет 95 375 подтвержденных случаев. За последние сутки впервые случаи зарегистрированы в Польше, Словении и Венгрии.

«На территории Ингушетии находился под наблюдением в течение 14 дней один житель республики, прибывший из Гонконга, срок наблюдения завершен, человек здоров, лабораторные анализы отрицательные. На сегодня в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией», — сказал Комурзоев.

По его словам, в настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах страны, в том числе и в Ингушетии, обеспечены диагностическими тест-системами для выявления данного вируса. Распоряжением правительства республики определены места для непрерывного медицинского наблюдения (обсервации) за контактными лицами в течение 14 дней в случае выявления больного инфекцией, обеспечено проведение мероприятий по усилению режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей, в том числе в местах проведения культурно-развлекательных мероприятий, автовокзалах, железнодорожном вокзале, аэропорте и др.

В связи с тем, что аэропорт «Магас» не имеет международного статуса, контроль прибывающих на территорию республики проводится выборочно. Специалисты используют переносное тепловизионное оборудование.

Замминистра здравоохранения Лемка Кациева сообщила, что проводятся ситуационные учения с вводом условного больного с подозрением на коронавирусную инфекцию. Создана рабочая группа для проведения мониторинга по предупреждению распространения природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний на территории республики, организована группа консультантов по проведению при необходимости клинической и лабораторной диагностики природно-очаговых и особо опасных инфекционных заболеваний, а также отработан алгоритм действий медперсонала при поступлении больного с подозрением на инфекцию.

«Случаев подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией при обращении в медицинские организации республики не зарегистрировано. В Ингушетии утвержден региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, для госпитализации больных в 2 инфекционных отделениях имеется 96 коек, в случае массового поступления больных планируется дополнительно развернуть 579 соматических коек под инфекционные стационары. Также нами определен и утвержден состав прививочных бригад и бригад экстренной медицинской помощи на базе 11 медицинских организаций. Запас медицинских масок — 75 000 штук», — проинформировала Кациева.

Сластенин поручил оперативному штабу организовать взаимное информирование обо всех случаях выявления у граждан России и других государств, признаков заболевания коронавирусной инфекцией, требующих диагностики и последующего лечения.

Кроме того, премьер поставил задачу проводить разъяснительную работу с населением республики о соблюдении мер личной и общественной безопасности, в том числе, главам муниципалитетов рекомендовано разместить на наружных интерактивных рекламных щитах информацию о мерах предосторожности, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.