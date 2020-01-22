Для граждан России запущена горячая линия «Здоровая Россия» по вопросам диспансеризации

В её рамках жители регионов могут получить бесплатную консультацию о порядке прохождения профилактических осмотров. Для этого следует обращаться по номеру 8(800)200-0-200.

Оператор ответит на все вопросы о том, где, когда и как можно пройти диспансеризацию, а также при необходимости адресно перенаправит звонок к квалифицированному специалисту.

Мероприятие организовано по поручению министра здравоохранения России и направлено на более тесное взаимодействие с населением по вопросам диспансеризации.

Этот раздел был специально добавлен в рубрикатор действующей с 2011 года горячей линии. Главной его целью является информирование граждан о порядке обеспечения их прав и информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи.

Работа по организации горячей линии по вопросам диспансеризации организована федеральным Фондом обязательного медицинского страхования и Росздравнадзором.