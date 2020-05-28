Для борьбы с Covid-19 в Ингушетию прибыла бригада московских врачей

Отмечается, что в аэропорту «Магас» приземлился специальный борт с московскими специалистами, направленными в Ингушетию мэром Москвы Сергеем Собяниным по указанию Президента России Владимира Путина. Команда медиков состоит из шести квалифицированных врачей различной специализации: хирурга, пульмонолога, инфекциониста, рентгенолога, анастезиологов-реаниматологов.

По словам руководителя группы, заместителя главного врача по хирургии ГКБ имени Ерамишанцева Арнольда Маркарова, в ходе рабочей поездки врачи будут делиться опытом, накопленным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в Москве.

Столичные специалисты привезли с собой запас необходимых лекарственных препаратов, в том числе — антибиотики. Также доставлены средства защиты, тест-планшеты для экспресс-диагностики.

Напомним, накануне на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным Президент России попросил направить в регионы бригады московских медиков, а также часть резерва лекарств и медицинского оборудования. Путин отметил, в первую очередь, Ингушетию, Дагестан, Северную Осетию и Забайкалье.

Собянин заверил Президента, что помощь будет оказана регионам незамедлительно. Спецрейсы были организованы в течение нескольких часов.