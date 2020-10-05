Для бизнесменов ЮФО и СКФО пройдёт вебинар по облигациям
Представители крупного, среднего и малого бизнеса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов смогут принять участие в вебинаре по вопросам применения механизма выпуска корпоративных облигаций. Его проведёт Южное ГУ Банка России 8 и 9 октября 2020 года, сообщила пресс-служба финансового учреждения.
На вебинаре речь пойдет о специфике и механизме облигационного займа, его роли в привлечении «длинных» денег, региональной специфике финансового рынка, практике выпуска и обслуживания облигационного долга, а также об изменениях в законодательстве и существующих мерах государственной поддержки МСП.
В качестве спикеров на вебинаре выступят представители центрального аппарата Банка России и Южного ГУ Банка России, ПАО Московская Биржа, АО СПВБ, эмитенты облигаций и компании, оказывающие услуги по организации выпуска облигаций.
Среди участников вебинара уже стартовал экспресс-опрос, который поможет выявить потребности бизнеса при работе с рынком облигаций. Пройти анкетирование можно и по QR-коду. Результаты опроса эксперты прокомментируют на вебинаре.