Для бизнесменов ЮФО и СКФО пройдёт вебинар по облигациям

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Представители крупного, среднего и малого бизнеса из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов смогут принять участие в вебинаре по вопросам применения механизма выпуска корпоративных облигаций. Его проведёт Южное ГУ Банка России 8 и 9 октября 2020 года, сообщила пресс-служба финансового учреждения.

На вебинаре речь пойдет о специфике и механизме облигационного займа, его роли в привлечении «длинных» денег, региональной специфике финансового рынка, практике выпуска и обслуживания облигационного долга, а также об изменениях в законодательстве и существующих мерах государственной поддержки МСП.

В качестве спикеров на вебинаре выступят представители центрального аппарата Банка России и Южного ГУ Банка России, ПАО Московская Биржа, АО СПВБ, эмитенты облигаций и компании, оказывающие услуги по организации выпуска облигаций.

Среди участников вебинара уже стартовал экспресс-опрос, который поможет выявить потребности бизнеса при работе с рынком облигаций. Пройти анкетирование можно и по QR-коду. Результаты опроса эксперты прокомментируют на вебинаре.

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