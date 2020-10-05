Для бизнесменов ЮФО и СКФО пройдёт вебинар по облигациям

На вебинаре речь пойдет о специфике и механизме облигационного займа, его роли в привлечении «длинных» денег, региональной специфике финансового рынка, практике выпуска и обслуживания облигационного долга, а также об изменениях в законодательстве и существующих мерах государственной поддержки МСП.

В качестве спикеров на вебинаре выступят представители центрального аппарата Банка России и Южного ГУ Банка России, ПАО Московская Биржа, АО СПВБ, эмитенты облигаций и компании, оказывающие услуги по организации выпуска облигаций.

Среди участников вебинара уже стартовал экспресс-опрос, который поможет выявить потребности бизнеса при работе с рынком облигаций. Пройти анкетирование можно и по QR-коду. Результаты опроса эксперты прокомментируют на вебинаре.