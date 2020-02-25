Для аграриев заработала «Доска объявлений»
На сайте Федерального центра сельскохозяйственного консультирования агропромышленного комплекса (подразделение Российской академии кадрового обеспечения АПК) открыт новый раздел «Доска объявлений».
По информации пресс-службы Минсельхоза Ингушетии, ресурс предлагает сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности разместить на «Доске объявлений» информацию о покупке или продаже своей продукции, сельхозтехники, оборудования и другого товара.
Объявления публикуются бесплатно. Электронный адрес ресурса.