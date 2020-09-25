Диссертационный совет для научно-педагогических работников СКФО образован в Ингушском госуниверситете

«Совет по защите диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук будет работать по научным специальностям «Литература народов Российской Федерации (литература народов Северного Кавказа) (филологические науки)»,

«Языки народов Российской Федерации (кавказские языки) (филологические науки)», — сказал сотрудник пресс-службы учебного заведения.

При этом он уточнил, что специализированный совет Ингушского госуниверситета позволит не только значительно повысить результативность научной работы преподавателей вуза республики, но и всего Северо-Кавказского региона в целом в области филологии.

Напомним, в начале сентября главный вуз Ингушетии ввел в эксплуатацию корпус естественно-научных дисциплин с инновационным оборудованием в рамках ФЦП «Развитие образования 2016-2020 гг.».

Объект полностью оснащён новейшим и инновационным оборудованием для студентов медицинского, химического и биологического направления. Для преподавателей и студентов предоставлены две операционные, анатомический музей, оборудование для онлайн-консилиума, специализированные микроскопы для проведения нейрохирургических и офтальмологических операций.

Ингушский госуниверситет основан в 1994 году, является одним из самых молодых университетов в России. В вузе порядка 10 факультетов, более 40 кафедр. Он готовит высококвалифицированных специалистов по свыше 40 специальностям и направлениям.

В составе университета — институт социальных исследований, самая крупная в республике научная библиотека с современными электронными читальными залами, центр повышения и переподготовки кадров, региональный центр содействия трудоустройству выпускников, Ингушское отделение Российского союза молодых учёных, порядка 20 компьютерных и лингафонных залов, комплекс лаборатории по химическим, биологическим и физическим исследованиям, инжиниринговый центр.