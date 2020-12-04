МЧС

Диспетчерские службы Ингушетии проверили на профпригодность

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В Ингушетии провели комплексную проверку на профпригодность единой дежурной диспетчерской службы муниципальных образований региона, сообщает пресс-служба регионального МЧС,

«Подобные проверки проводятся регулярно во всех ЕДДС муниципальных образований республики с целью повышения уровня профессиональной подготовки оперативных дежурных и повышения уровня готовности к экстренному реагированию на угрозу или возникновение ЧС. В ходе проверки особое внимание представителей МЧС было уделено профессиональной подготовке дежурно-диспетчерского персонала, знаниям алгоритма действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий», — говорится в сообщении.

Также была проверена укомплектованность и оснащенность пунктов управления ЕДДС.

«Представители Главного управления в завершении проверок довели все выявленные в рамках проверки недостатки до руководства муниципального образования для своевременного устранения», — добавили в пресс-службе.

Отметим, что ЕДДС предназначена для сбора сообщений о различных происшествиях, оценки их с точки зрения масштаба и степени опасности для населения и хозяйственных объектов, определения объема экстренных мер, уровня оповещения, состава привлекаемых сил для ликвидации последствий, а также обеспечения согласованных действий ДДС при угрозе и возникновении ЧС.

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