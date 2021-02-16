Директоров образовательных учреждений Ингушетии привлекли к ответственности за сокрытие доходов

«Установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции 23 руководителя государственных бюджетных образовательных учреждений Назрани представили неполные и недостоверные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Также выявлены факты, когда ими скрывались сведения о находящихся в собственности объектах недвижимого имущества, не отражались либо неверно отражались размеры доходов по основному месту работы, а также иные доходы», — говорится в сообщении.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле в надзорном ведомстве республики.