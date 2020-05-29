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Директора Карабулакского городского дома культуры поощрили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени

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Аушев Камбулат

Директора муниципального казённого учреждения «Карабулакский городской дом культуры» Камбулата Аушева поощрили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

В Указе Президента России Владимира Путина № 330 отмечается, что эта награда присуждена «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Глава города Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба, поздравил Камбулата Бексултановича с этим высоким признанием, заслуженной наградой, пожелав ему дальнейших профессиональных успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия.

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