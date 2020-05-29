Директора Карабулакского городского дома культуры поощрили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени
Директора муниципального казённого учреждения «Карабулакский городской дом культуры» Камбулата Аушева поощрили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.
В Указе Президента России Владимира Путина № 330 отмечается, что эта награда присуждена «За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Глава города Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба, поздравил Камбулата Бексултановича с этим высоким признанием, заслуженной наградой, пожелав ему дальнейших профессиональных успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и благополучия.