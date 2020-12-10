Директор Национальной библиотеки Ингушетии рассказала о реализации в республике проекта по созданию модельных библиотек

В Железноводске в режиме видео-конференц-связи прошел круглый стол в рамках онлайн-совещания заместителей министров культуры, руководителей учреждений культуры, органов местного самоуправления СКФО.

Участники совещания обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в регионах СКФО, в том числе строительство и реконструкцию домов культуры, создание модельных муниципальных библиотек.

Радима Газдиева рассказала о реализации в Ингушетии проекта «Создание модельных муниципальных библиотек». Она подчеркнула особую для самого молодого субъекта РФ важность участия в проекте по созданию библиотек нового поколения и выразила искреннюю благодарность всем руководителям и кураторам данного проекта.

Газдиева рассказала об открывшихся модельных библиотеках в Назрани и Зязиков-Юрте, подчеркнув, что это стало важнейшим культурным событием региона. Библиотеки стали подлинными очагами культуры, знания и досуга для жителей, их посещаемость за первый месяц открытия увеличилась на 5%. В библиотеках работают литературные площадки, клубы, кружки, продвигаются сетевые проекты, работают электронные читальные залы, доступ к НЭБ, работают площадки для людей с ОВЗ.

Отмечая успехи в реализации проекта в республике, директор Национальной библиотеки обозначила и некоторые вопросы, требующие решения. Одним из них является малая квадратура помещений, отводимая под библиотеки в активно строящихся в республике домах культуры.

Радима Газдиева также отметила необходимость расширения регионального проектного офиса специалистами для создания проектно-сметной документации, дизайн-проекта, зонирования пространства библиотек и т. д.

Данные инициативы директора НБРИ были предложены для внесения в резолюцию круглого стола.