Директор Национальной библиотеки Ингушетии отмечена за инновационную деятельность в развитии библиотечного дела

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В Министерстве культуры Ингушетии состоялась встреча министра с директором Национальной библиотеки республики, приуроченная к Общероссийскому дню библиотек, сообщила пресс-служба ведомства.

Темерлан Дзейтов поздравил Радиму Газдиеву с профессиональным праздником и вручил ей почетные грамоты Главы Ингушетии и Минкультуры.

Как отметил министр, Газдиева награждена за инновационную деятельность в развитии библиотечной системы республики, активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона.

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