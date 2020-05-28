Директор Национальной библиотеки Ингушетии отмечена за инновационную деятельность в развитии библиотечного дела
В Министерстве культуры Ингушетии состоялась встреча министра с директором Национальной библиотеки республики, приуроченная к Общероссийскому дню библиотек, сообщила пресс-служба ведомства.
Темерлан Дзейтов поздравил Радиму Газдиеву с профессиональным праздником и вручил ей почетные грамоты Главы Ингушетии и Минкультуры.
Как отметил министр, Газдиева награждена за инновационную деятельность в развитии библиотечной системы республики, активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона.