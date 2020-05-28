Директор Национальной библиотеки Ингушетии отмечена за инновационную деятельность в развитии библиотечного дела

Темерлан Дзейтов поздравил Радиму Газдиеву с профессиональным праздником и вручил ей почетные грамоты Главы Ингушетии и Минкультуры.

Как отметил министр, Газдиева награждена за инновационную деятельность в развитии библиотечной системы республики, активное участие в общественно-политической и культурной жизни региона.