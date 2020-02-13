Директор краеведческого музея Ингушетии стал советником руководителя общества «Двуглавый орел»
Директор Ингушского государственного музея краеведения Магомед Сагов стал советником руководителя Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», сообщает пресс-служба учреждения.
Церемония вручения удостоверения советника состоялась накануне в краеведческом музее имени Тугана Мальсагова.
На церемонии присутствовали руководитель аппарата общества «Двуглавый орел» Елена Азарова, руководитель Союза казачьих формирований Ингушетии Магомед Батыров, заместитель председателя регионального парламента Василий Светличный и другие представители общества.