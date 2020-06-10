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Директор краеведческого музея Ингушетии отметил 30-летие своей трудовой деятельности на этом посту

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Сегодня исполняется ровно 30 лет трудовой деятельности Магомета Сагова, директора Ингушского государственного музея краеведения имени Тугана Мальсагова, сообщает пресс-служба учреждения.

10 июня 1990 года Магомет Закриевич возглавил тогда еще Музей боевой и трудовой славы города Назрани, основателем которого являлся его дедушка, участник Великой Отечественной войны Туган Хаджимохович Мальсагов.

После образования Республики Ингушетия, 6 апреля 1993 года, в целях сохранения и дальнейшего приумножения культурно-исторического наследия ингушского народа Музей боевой и трудовой славы преобразован в Ингушский государственный музей краеведения имени Т. X. Мальсагова, директором которого также был назначен Магомет Сагов.

«Стоит отметить, что многогранная, подвижническая деятельность и вся жизнь Магомета Закриевича крепкими творческими узами связаны с музеем краеведения, с сохранением бесценного исторического, культурного, духовного наследия. За годы преданного служения профессии, Магомет Закриевич сделал многое, чтобы музей стал одним из наиболее значимых в Республике Ингушетия», — отмечают его коллеги.

Коллектив краеведческого музея от всего сердца поздравляет своего руководителя с этой знаменательной датой и желает доброго здоровья, благополучия и осуществления намеченных планов. К этим поздравлениям и пожеланиям присоединяется и коллектив газеты «Ингушетия».

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