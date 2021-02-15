Диких животных в Ингушетии прививают от бешенства

«Через 21 день после вакцинации у животного формируется иммунитет, который сохраняется не менее 1 года. Не вызывает заболевания у животных при поедании нескольких доз одновременно. Своевременное проведение вакцинации позволит не допустить распространения заболевания бешенством у животных в регионе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина совершенно безопасна для животных.

«Приманка представляет собой брикет темно-коричневого цвета, внутри которого находится капсула с вакциной, изготовленная из продуктов, съедобных для плотоядных животных», — добавили в Минприроды.

Отметим, что бешенство является острым инфекционным заболеванием человека и животных, при котором поражается центральная нервная система, возникающее после укуса зараженного животного и заканчивающееся, как правило, смертью.