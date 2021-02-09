Действующий в России временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 октября 2021 года

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Временный порядок установления или подтверждения инвалидности предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев.

Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия. Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также решается без их личного обращения.

Кроме того, сообщила пресс-служба Правительства РФ, отдельным постановлением внесены изменения в этот упрощённый порядок. Они позволят гражданам, которые оформляют инвалидность впервые, избежать дополнительных обследований. Такое поручение дал Президент РФ.

Напомним, временный порядок установления инвалидности был введён в связи с распространением коронавируса с 9 апреля 2020 года.

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