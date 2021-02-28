Техосмотр

Действующий порядок техосмотра продлен до 1 октября текущего года

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Михаил Мишустин

У автовладельцев и профильного бизнеса будет время, чтобы как следует подготовиться к вступлению в силу новых правил техосмотра. Такую возможность дает постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства России.

«С 1 марта в нашей стране предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию, запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса. Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, это несет определенные риски, в том числе и для здоровья людей. Считаю, мы не должны этого допустить», — заявил Мишустин.

В сложившейся ситуации необходимо отложить срок введения нового порядка техосмотра, подчеркнул глава правительства.

Постановление, подписанное премьер-министром, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля по 30 сентября этого года.

Таким образом, автолюбителям не потребуется проходить техосмотр, так как полученные ими ранее диагностические карты будут продлены автоматически.

Мишустин поручил министерствам и ведомствам сделать все, чтобы к намеченному сроку новая система заработала без сбоев. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — подчеркнул он.

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