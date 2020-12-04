Деятельность мэра столицы Ингушетии отметили награждением юбилейной медалью

Согласно распоряжению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, ею награждаются за заслуги, связанные с социально-экономическим развитием, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры, искусства, образования, здравоохранения, выдающимися достижениями в спорте, укреплением мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества и иными достижениями перед Ингушетией.

Усман Аушев находится в должности мэра столицы с июня 2020 года. До этого он занимался благотворительной деятельностью, являясь президентом Ассоциации благотворительных фондов региона и руководителем фонда «Рохьма-Инг». За последние 3 года под руководством Усмана Аушева силами ассоциации было построено 35 стационарных домов с полной меблировкой для малоимущих и 34 щитовых дома.

Кроме того, с 2006 года он работал в различных ведомственных структурах республики и за ее пределами. Имеет почетные грамоты, нагрудные медали и благодарственные отзывы от руководителей и организаций регионального и федерального масштабов.

Не менее успешной является и его деятельность на посту главы города Магаса.

Напомним, что в марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России.

Юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена в связи с этим событием.