Награда

Деятельность мэра столицы Ингушетии отметили награждением юбилейной медалью

0

Мэру города Магаса Усману Аушеву была вручена очередная награда. Он получил юбилейную медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией».

Согласно распоряжению Главы республики Махмуд-Али Калиматова, ею награждаются за заслуги, связанные с социально-экономическим развитием, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры, искусства, образования, здравоохранения, выдающимися достижениями в спорте, укреплением мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами, защитой Отечества и иными достижениями перед Ингушетией.

Усман Аушев находится в должности мэра столицы с июня 2020 года. До этого он занимался благотворительной деятельностью, являясь президентом Ассоциации благотворительных фондов региона и руководителем фонда «Рохьма-Инг». За последние 3 года под руководством Усмана Аушева силами ассоциации было построено 35 стационарных домов с полной меблировкой для малоимущих и 34 щитовых дома.

Кроме того, с 2006 года он работал в различных ведомственных структурах республики и за ее пределами. Имеет почетные грамоты, нагрудные медали и благодарственные отзывы от руководителей и организаций регионального и федерального масштабов.

Не менее успешной является и его деятельность на посту главы города Магаса.

Напомним, что в марте 1770 года вблизи селения Ангушт на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия») представители ингушского народа принесли присягу на верность российскому государству. А 12 июля 1770 года договор о добровольном вхождении Ингушетии в состав России, подписанный ингушскими старейшинами, был одобрен Коллегией иностранных дел России.

Юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией» учреждена в связи с этим событием.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Рашид Дзангиев стал чемпионом Всероссийского турнира по классической борьбе
В региональном МЧС Ингушетии готовятся к общероссийскому дню приема граждан
В Ингушетии 11 пациентов с Covid-19 находятся на ИВЛ
Мовсар Евлоев заболел Covid-19 и снялся с турнира UFC Vegas 16
«Магнит» намерен стать партнером для ингушских производителей сельхозпродукции
Калиматов поблагодарил волонтеров за неравнодушие, отзывчивость и добросердечность
За сутки в Ингушетии Covid-19 выявлен у 86 человек
Утвержден порядок уведомления граждан о персональных пособиях и льготах
Полпред Чайка встретился с финалистами и полуфиналистами конкурса «Доброволец России» из субъектов СКФО
В Ингушетии при участии турецких и российских инвесторов перезапустят простаивающее швейное предприятие
Ингушетия в пятый раз стала лидером Всероссийской акции «Вода России»

Главное

Яндекс.Метрика

 