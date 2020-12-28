Детский хореографический ансамбль «Таргим» представляет Ингушетию в международном фестивале «Радость планеты»
Детский хореографический ансамбль народного танца «Таргим» принимает участие в международном фестивале «Радость планеты», который проходит с 5 по 30 декабря в заочной форме, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.
Коллектив из Карабулака представил в номинации «Народный танец» хореографические композиции «Вайнахский танец», танец «Рассвет Магаса» и кавказский стилизованный танец «Когда ты в ритме».
«Результаты конкурсной программы будут оглашены 30 декабря. Желаем замечательному детскому ансамблю «Таргим» победы», — сказано в релизе.