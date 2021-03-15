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Детский хореографический ансамбль «Таргим» представит Ингушетию в «Культурном хороводе»

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Детский хореографический ансамбль «Таргим» представит Ингушетию во всероссийской акции «Культурный хоровод», которая пройдет в рамках Международного дня танца 29 апреля, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

В настоящее время в Карабулакском городском доме культуры юные танцоры под руководством художественного руководителя Адама Бекова готовятся к этому мероприятию.

«Танец в жизни ингушского народа занимает особое место. В танце — душа народа, его радости и печали. В ингушском танце не скроешь ничего: ни характера, ни сноровки, ни грации, ни мужества. Танец — это жизнь, и на сцене её «прожить» нужно достойно», — отметил руководитель коллектива.

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