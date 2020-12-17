Фестиваль

Детский хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Испании

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Обладатель Гран-при многих фестивалей и конкурсов детский хореографический ансамбль «Сийг» Дома культуры сельского поселения Троицкое представит Ингушетию на международном фестивале-конкурсе культуры «Grand fiesta», который пройдет с 23 по 26 декабря в формате онлайн в Мадриде.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев, на фестивале в столице Испании его подопечные представят свою самую зажигательную хореографическую композицию «Праздничный танец».

Также юные танцоры примут участие в двух международных конкурсах, которые пройдут в Москве с 20 по 22 декабря: фестивале-конкурсе культуры и искусства «В ожидании чуда» и фестивале-конкурсе в области исполнительного искусства «Минута славы». Организатором мероприятий выступает Национальное творческое объединение «Наследие» при поддержке Министерства культуры РФ.

На этих фестивалях ансамбль «Сийг» представит «Девичий танец» в исполнении женского состава ансамбля и танец «Аьрзи» в исполнении самого юного солиста коллектива Расула Яндиева.

Хореографические постановки ансамбля «Сийг» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестивалей-конкурсов по достоинству оценит исполнительский талант ингушского коллектива. Танцоры ансамбля наравне с руководством и родительским комитетом с нетерпением ждут результатов всех трех фестивалей, в частности «Grand fiesta» в Испании.

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