Детский хореографический ансамбль «Сийг» представит Ингушетию на фестивале в Испании

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель коллектива Магомед Имагожев, на фестивале в столице Испании его подопечные представят свою самую зажигательную хореографическую композицию «Праздничный танец».

Также юные танцоры примут участие в двух международных конкурсах, которые пройдут в Москве с 20 по 22 декабря: фестивале-конкурсе культуры и искусства «В ожидании чуда» и фестивале-конкурсе в области исполнительного искусства «Минута славы». Организатором мероприятий выступает Национальное творческое объединение «Наследие» при поддержке Министерства культуры РФ.

На этих фестивалях ансамбль «Сийг» представит «Девичий танец» в исполнении женского состава ансамбля и танец «Аьрзи» в исполнении самого юного солиста коллектива Расула Яндиева.

Хореографические постановки ансамбля «Сийг» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестивалей-конкурсов по достоинству оценит исполнительский талант ингушского коллектива. Танцоры ансамбля наравне с руководством и родительским комитетом с нетерпением ждут результатов всех трех фестивалей, в частности «Grand fiesta» в Испании.