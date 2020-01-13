Детский хореографический ансамбль «Онгушт» вышел в суперфинал «Grand Prix Maestro»

На суд жюри юные танцоры представили две хореографические постановки: танцы «Молодёжный» и «Ингушский праздничный». По словам Саида Катиева, члены жюри не только высоко оценили выступление коллектива, но и отметили танец «Молодёжный» как визитную карточку ансамбля, сказав, что такого драйва от танца они не получали последние два года.

Также коллектив получил специальный приз жюри — «Лучшая школа кавказских танцев».

В итоге ингушский ансамбль вышел в международный суперфинал «Grand Prix Maestro», который является итогом фестивального сезона 2019-2020. Мероприятие пройдет в Москве с 29 апреля по 2 мая, его призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.