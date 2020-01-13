Фестиваль

Детский хореографический ансамбль «Онгушт» вышел в суперфинал «Grand Prix Maestro»

0

 

Детский хореографический ансамбль «Онгушт» Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района стал лауреатом первой степени двух фестивалей, которые прошли в Сочи, — «Имена России» и «Art Open World», сообщил газете «Ингушетия» художественный руководитель коллектива Саид Катиев.

На суд жюри юные танцоры представили две хореографические постановки: танцы «Молодёжный» и «Ингушский праздничный». По словам Саида Катиева, члены жюри не только высоко оценили выступление коллектива, но и отметили танец «Молодёжный» как визитную карточку ансамбля, сказав, что такого драйва от танца они не получали последние два года.

Также коллектив получил специальный приз жюри — «Лучшая школа кавказских танцев».

В итоге ингушский ансамбль вышел в международный суперфинал «Grand Prix Maestro», который является итогом фестивального сезона 2019-2020. Мероприятие пройдет в Москве с 29 апреля по 2 мая, его призовой фонд составляет 500 тысяч рублей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
На сайте Госуслуг исправили некорректное определение населенных пунктов Ингушетии
Четыре ингушских спортсмена примут участие в чемпионате России по греко-римской борьбе в Новосибирске
В Ингушетии создадут центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»
Осужденные по делу об участии в протестах боец ММА Плиев и активист Ажигов вышли на свободу
Премьер Ингушетии Суриков поздравил журналистов с Днем российской печати
Трём молодым семьям в Назрановском районе Ингушетии была оказана финансовая поддержка в рамках госпрограммы
В Назрановском районе проведена проверка частных детских садов
Калиматов поздравил представителей печатных СМИ с профессиональным праздником
Лида Плиева назначена руководителем комитета архитектуры и градостроительства Ингушетии
В Карабулаке проводится работа по замене старых металлических мусорных баков на более современные
В Сунженском районе Ингушетии устранили порывы на водопроводных сетях

Главное

Яндекс.Метрика

 