Детский хореографический ансамбль «Эзди» стал лауреатом международного конкурса «Ритм вдохновения»

Конкурс прошел в Москве заочно, с предоставлением конкурсных видеозаписей.

Юные танцоры стали лауреатами первой степени в номинации «Народно-стилизованный танец», исполнив композицию «У родника» (старшая возрастная группа) и «Танец с кувшинами» (младшая возрастная группа). Лауреата второй степени в этой же номинации коллективу присудили за танец «Калинка». По итогам конкурса ансамбль «Эзди» был награжден дипломами. «Дорогие наши конкурсанты! Мы благодарим вас за участие, желаем вам творческих успехов и новых побед!» — отметили администраторы конкурса в сопровождающем письме.

Также благодарственные письма от имени оргкомитета международного объединения талантов «Радуга искусств» пришли на имя руководителя ансамбля Любови Мержоевой, директора ДК Айшат Матиевой и министра культуры Темерлана Дзейтова.