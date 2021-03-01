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Детский хореографический ансамбль «Эзди» стал лауреатом международного конкурса «Ритм вдохновения»

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Детский хореографический ансамбль «Эзди» из Сунженского районного Дворца культуры стал лауреатом международного конкурса искусств «Ритм вдохновения», сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Конкурс прошел в Москве заочно, с предоставлением конкурсных видеозаписей.

Юные танцоры стали лауреатами первой степени в номинации «Народно-стилизованный танец», исполнив композицию «У родника» (старшая возрастная группа) и «Танец с кувшинами» (младшая возрастная группа). Лауреата второй степени в этой же номинации коллективу присудили за танец «Калинка». По итогам конкурса ансамбль «Эзди» был награжден дипломами. «Дорогие наши конкурсанты! Мы благодарим вас за участие, желаем вам творческих успехов и новых побед!» — отметили администраторы конкурса в сопровождающем письме.

Также благодарственные письма от имени оргкомитета международного объединения талантов «Радуга искусств» пришли на имя руководителя ансамбля Любови Мержоевой, директора ДК Айшат Матиевой и министра культуры Темерлана Дзейтова.

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