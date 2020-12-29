Детский ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при танцевального конкурса

По его информации, на суд взыскательного жюри танцевальный коллектив представил 3 танца: «Когда ты в ритме», «Рассвет Магаса» и «Вайнахский танец».

В номинации «Кавказский стилизованный танец» Гран-при получила танцевальная композиция «Когда ты в ритме», «Рассвет Магаса» стал номинантом на Гран-при, а также наряду с «Вайнахским танцем» удостоился звания лауреата 1-й степени в номинациях «Народный стилизованный танец» и «Народный танец» соответственно.

Как стало известно нашей газете, все участники коллектива были отмечены именными дипломами и медалями, а художественный руководитель ансамбля Адам Беков удостоился благодарственного письма.

Кроме того, коллектив ансамбля получил приглашение на очные и заочные этапы фестиваля «Радость планеты».