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Детский ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при танцевального конкурса

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Детский хореографический ансамбль «Таргим» из Карабулака завоевал Гран-при Международного многожанрового турнира лауреатов «Двенадцать месяцев», сообщил «Ингушетии» художественный руководитель ансамбля Адам Беков.

По его информации, на суд взыскательного жюри танцевальный коллектив представил 3 танца: «Когда ты в ритме», «Рассвет Магаса» и «Вайнахский танец».

В номинации «Кавказский стилизованный танец» Гран-при получила танцевальная композиция «Когда ты в ритме», «Рассвет Магаса» стал номинантом на Гран-при, а также наряду с «Вайнахским танцем» удостоился звания лауреата 1-й степени в номинациях «Народный стилизованный танец» и «Народный танец» соответственно.

Как стало известно нашей газете, все участники коллектива были отмечены именными дипломами и медалями, а художественный руководитель ансамбля Адам Беков удостоился благодарственного письма.

Кроме того, коллектив ансамбля получил приглашение на очные и заочные этапы фестиваля «Радость планеты».

 

 

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