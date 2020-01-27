Детский ансамбль «Таргим» стал обладателем Гран-при международного конкурса «Источник талантов»

Организатор мероприятия — творческое объединение Ставропольского края «Мир искусства», при поддержке федерального бюджетного учреждения культуры «Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н. С. Надеждиной».

55 коллективов из СКФО и других регионов России представили на суд жюри, возглавляемого турецким хореографом Бехзатом Балтасом, 80 номеров.

Ансамбль «Таргим» продемонстрировал свое мастерство в нескольких номинациях конкурса. В номинации «Народный танец» юные танцоры исполнили «Вайнахский танец», в номинации «Народно-стилизованный танец» — хореографическую композицию «Рассвет Магаса», в номинации «Танцевальное шоу» — номер «Когда ты в ритме». Самая юная солистка коллектива Хава Мурзабекова исполнила соло в народном танце.

В итоге ингушский коллектив стал обладателем Гран-при в номинации «Танцевальное шоу», а также награжден дипломами лауреата первой степени в номинациях «Народный танец» и «Народно-стилизованный танец». Кроме дипломов, каждый участник конкурса был награжден медалями.

Также организаторы конкурса отметили «Благодарственными письмами» главу городской администрации Карабулака Магомед-Башира Осканова за поддержку хореографического ансамбля «Таргим», директора ДК, заслуженного работника культуры Камбулата Аушева — за весомый вклад в развитие культуры и искусства, а также художественного руководителя коллектива Адама Бекова.