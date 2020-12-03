Детский ансамбль «Онгушт» в калужском фестивале-конкурсе «Истоки» представит два танца

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии, коллектив представит два разножанровых танца, тематика и сюжет которых основаны на хореографическом материале региона: «Молодежный танец» и танец «Зурабаули».

«Хореографические постановки ансамбля «Онгушт» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестиваля-конкурса «Истоки» тоже в полной мере оценит исполнительский талант нашего коллектива», — отметили в пресс-службе.