Фестиваль

Детский ансамбль «Онгушт» в калужском фестивале-конкурсе «Истоки» представит два танца

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Детский хореографический ансамбль «Онгушт» Дома культуры сельского поселения Нижние Ачалуки Малгобекского района примет участие в фестивале-конкурсе «Истоки», который состоится 4-5 декабря 2020 года в городе Калуге в онлайн-формате.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры Ингушетии, коллектив представит два разножанровых танца, тематика и сюжет которых основаны на хореографическом материале региона: «Молодежный танец» и танец «Зурабаули».

«Хореографические постановки ансамбля «Онгушт» весьма интересны и зажигательны. Думаем, что и жюри фестиваля-конкурса «Истоки» тоже в полной мере оценит исполнительский талант нашего коллектива», — отметили в пресс-службе.

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