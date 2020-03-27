Детская поликлиника в Назрани проводит меры по профилактике коронавирусной инфекции
В детской поликлинике в Назрани в целях профилактики коронавирусной инфекции организован пропускной пункт, где всем пациентам раздают информационный материал по профилактике инфекции, проводят гигиенические процедуры (обработка рук дезинфицирующими средствами) и бесконтактную термометрию.
«Руководство и коллектив поликлиники делают всё необходимое для предотвращения распространения инфекции и защиты здоровья граждан. Сложившаяся ситуация требует максимально слаженных действий, признания ответственности не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих», — отметили в медучреждении.
Медики городской детской поликлиники присоединились к флешмобу «СOVID не победит», участвуя в котором врачи призывают сограждан оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.
Флешмоб «СOVID» стал российским аналогом международной акции «Stay At Home, которую запустили в Twitter врачи из Малайзии, призывающие пациентов оставаться дома во время пандемии коронавируса. Для этого они фотографируются в халатах и медицинских масках с мини-плакатами, одна из самых популярных надписей на которых: «Оставайтесь дома ради нас».
«Мы надеемся, что люди прислушаются и ограничат выход из дома без надобности. Как медики, мы понимаем, что это поспособствует приостановлению распространения вируса. Поэтому это важно», — подчеркнули назрановские врачи.