Детская хоккейная команда из Ингушетии завоевала «золото» открытого турнира в Невинномысске

Юные хоккеисты Невинномысска, Армавира, Буденновска и Назрани 2006-2007 годов рождения и младше сражались в Ледовом дворце за звание чемпионов.

«По итогам проведенных игр, выиграв все четыре матча, «золото» турнира завоевали игроки «Эрзи». Это первый серьёзный успех назрановской дружины в этом сезоне», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Все команды-участницы были награждены грамотами, победители и призеры соревнований — дипломами и кубками. Лучшим бомбардиром соревнований стал Хасолт Таркоев.