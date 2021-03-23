Хоккей

Детская хоккейная команда из Ингушетии завоевала «золото» открытого турнира в Невинномысске

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Назрановская детская хоккейная команда «Эрзи» завоевала «золото» открытого турнира в Невинномысске.

Юные хоккеисты Невинномысска, Армавира, Буденновска и Назрани 2006-2007 годов рождения и младше сражались в Ледовом дворце за звание чемпионов.

«По итогам проведенных игр, выиграв все четыре матча, «золото» турнира завоевали игроки «Эрзи». Это первый серьёзный успех назрановской дружины в этом сезоне», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Все команды-участницы были награждены грамотами, победители и призеры соревнований — дипломами и кубками. Лучшим бомбардиром соревнований стал Хасолт Таркоев.

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