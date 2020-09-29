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Детсады по ингушским проектам могут появиться в любом городе России

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Минстроя России с целью дальнейшего использования при строительстве образовательных учреждений включил реестр повторного применения два детских сада в республике на 220 и 190 мест, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального Минстроя.

«По объектам 2021 года Минстрой Ингушетии уже разработал два новых проекта детских садов на 220 мест и 190 мест и включил их в реестр Минстроя России с целью дальнейшего использования при строительстве детских садов. Архитектурные решения детсадов соответствуют современным организационно-техническим и архитектурно-строительным требованиям. Также они отвечают требованиям безбарьерной среды и соблюдают принцип зонирования помещений по функциональному и возрастному признаку», — сказал собеседник.

По его словам, проекты из реестра рекомендованы к применению по всей территории России.

«Их использование позволяет снизить время проектирования и стоимость строительства за счет того, что все технические, технологические и планировочные решения уже разработаны, необходимо сделать только привязку нового объекта к местности», — отметили в строительном ведомстве.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в реестр по представлению Минстроя региона включено уже 11 объектов капитального строительства общеобразовательного назначения, из них 9 детских садов, 1 школа и Психоневрологический интернат.

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