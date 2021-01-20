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Детсад на 220 мест открылся в сельском поселении Троицкое Ингушетии

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В сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии состоялось торжественное открытие детского сада на 220 мест, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Поздравить детей, их родителей и педагогический коллектив со значимым событием приехал руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов, который отметил, что за последнее время государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования.

«Наступивший новый год принес жителям сразу двух наших населенных пунктов, Троицкое и Галашки, радостные события — открытие новых детских садов. Благодаря этому очередь в дошкольные учебные заведения республики уменьшилась на 440 человек. Стратегическая задача, поставленная перед нами Президентом России Владмиром Путиным, — полная ликвидация этой очереди. Мы делаем все возможное для ее решения: в минувшем году в республике создано более 3 тысяч новых мест для дошкольников. В наступившем 2021 году мы планируем построить еще 9 новых детских садов почти на 2 тысячи мест и 18 школ по нацпроектам и другим госпрограммам», — сказал Глава региона.

После выступления воспитанников детсада с творческими номерами, руководитель дошкольной организации Тамара Оздоева пригласила почетных гостей на ознакомительную экскурсию по новому зданию и прилегающей территории.

Дошкольное учреждение построено в рамках программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах». Контрактная стоимость проекта составила более 183 млн руб.

Современное трехэтажное здание включает игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал, актовый зал с музеем. Для каждой из двенадцати групп закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки. Для развития творческих способностей детей в учреждениях открыты изостудии.

В образовательном учреждении также предусмотрена ясельная группа на 60 мест. Здесь для малышей созданы комфортные условия: полы с подогревом, специальные кроватки, группы оборудованы пеленальными столиками и игрушками, а также душевыми.

Калиматов дал поручение профильным ведомствам обеспечить строгий контроль над качеством питания. Педагогическому коллективу рекомендовано внедрять интересные образовательные программы, создавать условия для разностороннего развития детей.

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