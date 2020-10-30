Детсад «Ласточка» в Карабулаке находится в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию

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Здание дошкольного образовательного учреждения «Ласточка» в Карабулаке находится в высокой степени готовности к сдаче в эксплуатацию.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, объект, расположенный на улице Дьякова, построен в рамках национального проекта «Образование».

Директор детсада Изольда Гагиева провела небольшую экскурсию для врио главы муниципального образования Иналука Мальсагова по территории вверенного ей объекта.

По итогам визита в адрес подрядчика Мальсаговым был высказан ряд замечаний, которые должны быть устранены в короткие сроки.

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