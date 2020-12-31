Дети-сироты в Ингушетии переданы в семьи под безвозмездную опеку

«Что касается детей-сирот, то у нас на данный момент 834, среди них и сироты, и оставшиеся без попечения родителей дети. Все 100% данной категории детей переданы в семьи под безвозмездную опеку», — сказала Шанхоева.

Она также отметила, что наблюдается снижение количества преступлений среди несовершеннолетних. Если в прошлом году их было 33, то в текущем году — 19. Наблюдается снижение количества преступлений, совершенных и в отношении детей (подростков) с 42 в прошлом году до 37 в этом.

За текущий год выявлено 1042 правонарушения, связанных с исполнением родителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. В отношении 20 подростков составлены протоколы об административных правонарушениях. Общее число несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, составляет 42 человека.

Как отметила замминистра, проводится активная работа по выявлению неблагополучных родителей, находящихся в социально-опасном положении, которые ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению своих детей. Всего на учете стоит 74 родителя. Им оказывается необходимая помощь, в том числе по вопросам, касающимся образования детей и нормализации отношений внутри семьи, а также досуга и отдыха детей.

Докладчик также указала на проводимые выездные и другие мероприятия в образовательные учреждения, в числе которых открытые уроки, лекции, беседы, собрания. Отдельно отмечены выездные проверки к неблагополучным семьям для обследования условий их проживания и оказания помощи.

Мероприятия проводятся совместно с родительскими комитетами, Минздравом Ингушетии, МВД по республике, органами опеки и попечительства региона.

«Мы все понимаем высокую значимость работы в этом направлении. Более того, мы должны понимать, что являемся неким гарантом для этих детей, для обеспечения необходимыми условиями их нормальной жизни, развития по всем направлениям», — отметила Амриева.

Вице-премьер выразила уверенность, что ответственная работа будет продолжена, «не сбавляя набранных темпов», сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.