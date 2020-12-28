Дети ингушских медработников получили новогодние подарки от управления капстроительства
Десятки детей работников медучреждения Сунженского района, задействованных в лечении COVID-пациентов, получили новогодние подарки, сообщил газете «Ингушетия» представитель управления капстроительства региона.
«Замдиректора ГУП «Управление капстроительства Ингушетии» Тимур Калиматов посетил Сунженскую центральную районную больницу и передал главному врачу Фатиме Кокурхаевой подарки, предназначенные для детей медиков, которые работают в «красной зоне», — сказал собеседник издания.
По его словам, многие из медработников проведут новогоднюю ночь на дежурствах, спасая людей, помогая больным победить тяжелый недуг и вернуться к привычной жизни. Врачи и медсестры не смогут уделить должного внимания своим родным и близким.
Персонал Сунженской больницы сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а само медучреждение принимает на лечение тяжелобольных пациентов, нуждающихся в своевременной квалифицированной помощи.