Дети ингушских медработников получили новогодние подарки от управления капстроительства

«Замдиректора ГУП «Управление капстроительства Ингушетии» Тимур Калиматов посетил Сунженскую центральную районную больницу и передал главному врачу Фатиме Кокурхаевой подарки, предназначенные для детей медиков, которые работают в «красной зоне», — сказал собеседник издания.

По его словам, многие из медработников проведут новогоднюю ночь на дежурствах, спасая людей, помогая больным победить тяжелый недуг и вернуться к привычной жизни. Врачи и медсестры не смогут уделить должного внимания своим родным и близким.

Персонал Сунженской больницы сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а само медучреждение принимает на лечение тяжелобольных пациентов, нуждающихся в своевременной квалифицированной помощи.