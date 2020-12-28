Благотворительность

Дети ингушских медработников получили новогодние подарки от управления капстроительства

0

Десятки детей работников медучреждения Сунженского района, задействованных в лечении COVID-пациентов, получили новогодние подарки, сообщил газете «Ингушетия» представитель управления капстроительства региона.

«Замдиректора ГУП «Управление капстроительства Ингушетии» Тимур Калиматов посетил Сунженскую центральную районную больницу и передал главному врачу Фатиме Кокурхаевой подарки, предназначенные для детей медиков, которые работают в «красной зоне», — сказал собеседник издания.

По его словам, многие из медработников проведут новогоднюю ночь на дежурствах, спасая людей, помогая больным победить тяжелый недуг и вернуться к привычной жизни. Врачи и медсестры не смогут уделить должного внимания своим родным и близким.

Персонал Сунженской больницы сейчас находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, а само медучреждение принимает на лечение тяжелобольных пациентов, нуждающихся в своевременной квалифицированной помощи.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава правительства Ингушетии наградил победителя и призеров регионального этапа конкурса «Учитель года России-2020»
В период новогодних праздников в правительстве Ингушетии будет работать оперативный штаб
Студенты ИнгГУ стали победителями регионального конкурса «Бюджет для граждан»
Вышла в свет новая книга ингушского этнографа Султана Мерешкова «Шоана бераш»
Детский хореографический ансамбль «Таргим» представляет Ингушетию в международном фестивале «Радость планеты»
Для жителей Ингушетии подготовлен новогодний концерт «В кругу друзей»
В гуманитарном колледже Сунжи создан хореографический ансамбль «Дзурдзуки»
В Ингушетии за весь период умерло 135 человек с Covid-19
Представители спортклуба «Ади Ахмад» завоевали 14 медалей на юношеском первенстве Ингушетии
В Ингушетии ОПГ с участием правоохранителей сбывала сильнодействующие вещества
Некорректная формулировка в сводке МВД Оренбургской области удалена после запроса министра природных ресурсов Ингушетии

Главное

Яндекс.Метрика

 