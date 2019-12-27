Детей из сел Пригородного района поздравили деды морозы из разных стран

Об этом сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Дети разных возрастов из сел Чермен, Майское, Новое, Карца, Дачное приняли участие в нашей совместной с ТЮЗом благотворительной акции. Благодаря сегодняшнему новогоднему представлению. Дети побывали в сказочной стране и получили подарки от Главы Ингушетии», — рассказала пресс-секретарь Миннаца Фатима Мислаурова.

Оригинальная постановка артистов ТЮЗа, в которой сразу несколько дедов морозов из разных стран развлекали детей, понравилась всем. Здесь, помимо родного россиянам Деда Мороза, были и англоязычный Санта-Клаус, и сдержанный Томтен из Швеции, и самый маленький Вайнахстман из Германии. Плохих персонажей, обязательно присутствующих в сказках о борьбе добра и зла, на этой сцене не было. Даже леший учил детей только хорошему — делать гимнастику и вести здоровый образ жизни.

Преподаватель начальных классов в школе села Майское Хулимат Тангиева сообщила, что школа давно сотрудничает с ТЮЗом, а Миннац каждый год дарит их детям такой новогодний праздник.

«Даже мы взрослые с нетерпением ждем этого дня, чего же говорить о детях. За день до поездки в ТЮЗ в классах шли активные обсуждения предстоящего праздника. Очень благодарны тем. Кто это все для них организовал и Главе региона, передавшего подарки для наших детей», — сказала Тангиева.