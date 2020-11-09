Детей и молодежь Ингушетии приглашают к участию в международном конкурсе многожанровой культуры народов «Палитра культур»

Участниками конкурса могут стать дети, начиная с 3-х лет, подростки и студенческая молодежь.

Местом проведения конкурса является интернет-площадка www.ypredkov.ru.

Номинации конкурса: «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Фотография в национальном костюме», «Хореографическое искусство (народные танцы)», «Вокальное искусство (народные песни)», «Музыкально-инструментальное искусство (игра на народных инструментах)», «Театральное искусство (отрывок из постановки народных сказок, легенд и т. п.)», «Литературно-музыкальная композиция», «Художественное слово (декламация на родном языке)», эссе на тему «Мой родной язык», презентация «Мой родной язык», проектная работа «На моем языке говорили...».

Прием работ заканчивается 25 января 2021 года, после чего состоится экспертиза работ.

Работы победителей будут опубликованы на сайте www. ypredkov. ru 11 февраля 2021 года.