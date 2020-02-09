Образование

Десять новых школ планируют построить в Ингушетии в 2021 году

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В Ингушетии в 2021 году планируется начать строительство десяти новых школ, которые суммарно будут рассчитаны почти на 7 тыс. учеников. Строительство образовательных учреждений позволит решить проблему наполненности региональных школ, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.

«В 2021 году мы планируем начать в регионе строительство 10 школ, 9 из которых будут рассчитаны на 720 ученических мест и одна — на 320. Школы будут располагаться в Назрани, Сунже и селах трех районов республики: Сунженского, Назрановского и Малгобекского. Это в значительной степени разгрузит уже действующие школы и позволит создать ряд новых рабочих мест в регионе. Сейчас в республике в трехсменном режиме дети обучаются только в пяти школах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за счет высокой рождаемости в регионе каждый год к 1 сентября фиксируется увеличение числа учеников, цифра эта варьируется от 4 до 4,5 тыс. детей.

«В этой связи министерством образования и науки региона совместно с Минпросвещения РФ продолжается активная работа по изысканию средств из федерального бюджета для строительства новых школ. Но мы уверены, что благодаря строительству уже запланированных школ в течение нескольких лет решим проблему трех- и даже двухсменного образования», — добавили в пресс-службе.

Напомним, что в текущем году в регионе будут открыты 11 школ, строительство которых было начато в 2019. К 2024 году регион планирует перейти на односменный режим обучения благодаря строительству 23 новых школ.

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