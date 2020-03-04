Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка

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• На Северном Кавказе сервис доступен более чем в 4000 торговых точек во всех регионах страны — в удаленных и малонаселенных пунктах.

Клиенты Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка с карт «Мир» в удаленных и малонаселенных пунктах. Пока речь идет о картах «Мир», эмитированных Сбербанком, однако скоро сервис будет доступен и держателям национальных платежных карт других банков.

На территории Юга России и Северного Кавказа сервис реализован в 433 населенных пунктах, из которых 70 находятся в Ставропольском крае, в 34 — в Дагестане, в 33 — в Северной Осетии, в 23 — в Кабардино-Балкарии, в 18 — в Калмыкии, в 12 — в Адыгее, в девяти в Карачаево-Черкессии, в восьми — в Чеченской Республике и трех населенных пунктах Ингушетии.

Лариса Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Мы внимательно анализируем взаимодействие с платежными агентами банка и отзывы населения о работе сервиса. Он пользуется повышенным спросом, однако жители сельских территорий просили рассмотреть возможность применения карт «Мир». Ранее снимать наличность и оплачивать жилищно-коммунальные услуги могли только владельцы карт Visa и Mastercard. Теперь этот сервис доступен и держателям карт «Мир».

Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов системы «Мир»:

«Одно из ключевых направлений работы национальной платежной системы «Мир» — создание и внедрение совместно с банками-партнерами новых удобных сервисов для держателей карт. Мы уверены, что возможность снимать наличные в торговых точках позволит не только повысить уровень финансовой доступности в разных регионах нашей страны, но и сформировать у держателей «Мира» привычку приходить в торговые точки с картой и расплачиваться ей, что будет также способствовать росту уровня безналичных платежей».

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